صدور كتاب دولي جديد يتضمن بحثا للباحث عنان حمد حول تاريخ المكتبات والأرشيفات الفلسطينية تحت الاحتلال

وطن للأنباء: صدر كتاب دولي جديد يتضمن بحثا للباحث الفلسطيني عنان حمد حول تاريخ المكتبات والأرشيفات الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ويحمل الكتاب عنوان «Resisting Erasure: Libraries in Palestine and Palestine in Libraries»، وهو من إصدارات عام 2026 عن دار النشر Library Juice Press، متضمنا بحث حمد بعنوان «تاريخ المكتبات والأرشيفات الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي (1948–1993)».

ويتناول البحث تاريخ المكتبات والأرشيفات الفلسطينية وتطورها في ظل الاحتلال، مسلطا الضوء على التحديات التي واجهتها المؤسسات المكتبية والأرشيفية الفلسطينية، وانعكاسات الظروف السياسية والتاريخية على حفظ المجموعات المعرفية والتاريخية الفلسطينية.

ويضم الكتاب مجموعة من المساهمات البحثية التي تبحث في واقع المكتبات في فلسطين وحضور فلسطين في المكتبات، ودور المكتبات والأرشيفات في حفظ الذاكرة الثقافية والتاريخية الفلسطينية، وصون مصادر المعرفة من الضياع والتغييب.

ويأتي إدراج البحث ضمن الكتاب في سياق الجهود الأكاديمية الرامية إلى توثيق تاريخ المؤسسات المعرفية الفلسطينية، وإبراز أهمية المكتبات والأرشيفات في الحفاظ على التراث الثقافي والذاكرة الجماعية الفلسطينية ونقلها إلى الأجيال المقبلة.