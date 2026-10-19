تزن 14 طنا .. ايران: تكنولوجيا القنبلة الأميركية الأقوى باتت بحوزتنا

رام الله – وطن للأنباء: قال العميد محمد رضا نقدي، المستشار الأعلى لقائد حرس الثورة في إيران، إن بلاده حصلت على تكنولوجيا القنبلة الأميركية التي ألقيت على إيران خلال حرب الاثني عشر يوما ولم تنفجر، مؤكدا أن الخبراء الإيرانيين حللوا مكوناتها وتقنياتها.

وأوضح نقدي أن القنبلة التي ألقتها القوات الأمريكية باتجاه إيران خلال الحرب، تزن 14 طنا، في حين أن القنبلة الأكبر التي يمتلكها الأميركيون، بحسب قوله، تزن 10 أطنان.

وأضاف أن الخبراء الإيرانيين تمكنوا من تحليل السبائك والدوائر الإلكترونية وجميع التقنيات المستخدمة في القنبلة التي لم تنفجر، مشيرا إلى أن تكنولوجيتها أصبحت بحوزة إيران.

ووجه نقدي تحذيرا إلى الولايات المتحدة، قائلا إنه إذا تعرض الأميركيون أنفسهم لقنبلة مماثلة، فعليهم أن يعرفوا من أين حصلت إيران على تكنولوجيتها.