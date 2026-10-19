بحرية الحرس الثوري: انفجار ناقلة نفط جراء اصطدامها بلغم بحري في هرمز

وطن للأنباء: قالت بحرية الحرس الثوري الايراني ان ناقلة نفط مخالفة تعرضت لانفجار واندلاع حريق في غرفة المحركات إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة الواقعة جنوب مضيق هرمز.

وقال البحرية ان الناقلة كانت تعتزم مغادرة مضيق هرمز، وقد أطفأت جميع أنظمة تحديد المواقع والملاحة منذ انطلاقها، وحاولت العبور عبر المسار الجنوبي غير المصرّح به للمضيق، متجاهلةً القواعد المعمول بها فيه، ما أدى إلى وقوع الحادث.

واكدت انه سيتم التعامل بحزم وصرامة مع السفن العابرة في مضيق هرمز والخليج التي تُطفئ أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها.