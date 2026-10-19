الاحتلال يهدم بركسين لمشاطب مركبات جنوب جنين

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، بركسين يُستخدمان لمشاطب المركبات في بلدة جبع جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية جبع محمد البداد، إن قوات الاحتلال هدمت البركسين قرب معسكر صانور، الذي أخلاه جيش الاحتلال عام 2005، والمقام على أراضي البلدة.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد أعمال تجريف تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، دون سابق إنذار.

وذكر أن فوات الاحتلال تواصل منع أحد المواطنين من الوصول إلى بركسه المخصص لتربية الأغنام، ما يعيق رعايته لنحو 30 رأسًا من الماشية.

وصباح اليوم، أخطرت قوات الاحتلال بهدم أكثر من 20 منشأة زراعية وتجارية في مدينة جنين.

وتشهد مدن وبلدات بالضفة اقتحامات ومداهمات يومية للمنازل يتخللها اعتقالات واعتداء على مواطنين، إلى جانب هدم منازل وتوزيع إخطارات بالهدم على عدد آخر.