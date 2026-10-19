مصطفى يكلّف وزير العدل شرحبيل الزعيم بتسيير مهام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

وطن للأنباء: كلّف رئيس الوزراء محمد مصطفى، وزير العدل شرحبيل الزعيم، بتسيير مهام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وكان مركز الاتصال الحكومي، أعلن الخميس الماضي، أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم تقدم بكتاب استقالته إلى رئيس الوزراء، والذي بدوره قبل الاستقالة.

وجاءت الاستقالة عقب انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الوزير محمد نجم وهو يضع مسبحة في كوب من الماء، قبل أن يطلب من إحدى الطالبات شربه.