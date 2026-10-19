برنت يهبط 2 بالمئة ليسجل 107.7 دولارات للبرميل

وطن للأنباء: هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2 بالمئة، الإثنين، وسط مؤشرات ارتفاع إمدادات روسيا وتعافي صادرات الخليج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 107.7 دولارات للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1 بالمئة إلى نحو 100.3 دولارات للبرميل، بحلول الساعة 9:00 (ت.غ).

ويأتي هذا الانخفاض بعد تعليق واشنطن قيودا على صادرات الطاقة الروسية، خاصة الديزل، مما يتيح للولايات المتحدة ودول أخرى الاستفادة من الإمدادات الروسية.

والسبت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما يقضي بتعليق عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

وجاءت الخطوة قبل يومين من سريان قانون يفرض عقوبات على الحكومة الروسية وشركاتها، ورسوم جمركية على الدول التي تستورد الطاقة من روسيا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن ترامب أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع روسيا لتوريد مئات آلاف الأطنان من الديزل بهدف خفض أسعار الوقود العالمية، مقابل تعليق العقوبات مؤقتا.

كما يأتي ذلك في ظل تواصل صادرات النفط من دول الخليج رغم استمرار التوترات، وقد اقتربت خلال سبتمبر/ أيلول الماضي من مستويات ما قبل الحرب، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وتشهد أسعار النفط تقلبات حادة منذ تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيقي هرمز وباب المندب.