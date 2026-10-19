الشيخ يلتقي رامي الحمد الله ويبحث معه الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

وطن للأنباء: التقى نائب الرئيس حسين الشيخ، اليوم الاثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، وبحث معه الاستعدادات والترتيبات التي تقوم بها اللجنة للتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة، وفقاً للمرسوم الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس، والقاضي بإجراء الانتخابات في الحادي عشر من أيلول 2027.

وأكد نائب الرئيس أهمية تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى إمكانية تقديم موعدها حال توفر الظروف الملائمة لذلك.

ورحب نائب الرئيس بقدوم لجنة أوروبية ودولية لتقصي الحقائق ودراسة الأوضاع الميدانية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي.