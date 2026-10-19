برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته في غزة ويحرم نصف مليون شخص من الدعم الغذائي

وطن للأنباء: أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية الشهرية في قطاع غزة بنحو 500 ألف فلسطيني، بسبب نقص التمويل، محذرا من استمرار الاحتياجات الإنسانية الحادة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في القطاع.

وقال البرنامج إنه خفض عدد المستفيدين المستهدفين من مساعداته الغذائية الشهرية من 1.6 مليون شخص إلى نحو 1.1 مليون شخص، ما يعني حرمان نحو نصف مليون فلسطيني من المساعدات.

ويأتي هذا التقليص في ظل استمرار تداعيات الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، حيث لا يزال ثلثا السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط احتياجات إنسانية واسعة ونقص في التمويل اللازم لمواصلة تقديم المساعدات.

ويحد نقص التمويل من قدرة البرنامج على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، في وقت يعتمد فيه مئات آلاف الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.