7 شهداء و25 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأحد، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 شهداء، 6 منهم جدد وشهيد واحد جرى انتشاله، بالإضافة إلى تسجيل 25 إصابة جديدة جراء العدوان الإسرائيلي.

وذكرت الصحة في تقريرها الاحصائي اليومي، أنه منذ بدء سريان الاتفاق في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، بلغ إجمالي الشهداء 1,517 شهيداً، وإجمالي الإصابات 5,400 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الجثامين 839 شهيداً.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايته لتصل إلى 74,475 شهيداً، و175,517 إصابة بجروح