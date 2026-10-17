نقابات قطاع النقل العام : الحوار مع الحكومة مستمر ومؤشرات إيجابية نحو حلول عادلة

وطن للأنباء: أكدت نقابات قطاع النقل العام ، في بيان مشترك، أن الحوار مع الحكومة ما زال مستمرًا، وسط مؤشرات إيجابية ومبشّرة بالتوصل إلى حلول تلبي مطالب القطاع.

وأعربت النقابات عن أملها في أن تفضي الجهود المبذولة إلى حلول عادلة ومنصفة، تحفظ حقوق العاملين في قطاع النقل العام وتلبي مطالبهم.

وشددت النقابات على أهمية التوصل إلى حلول تخدم جميع الأطراف، بما يسهم في معالجة القضايا المطروحة وتحقيق مطالب العاملين في القطاع.