المجلس الأوروبي يطالب "إسرائيل" بوقف الاستيطان ويحذر الشركات من المشاركة في "E1"

وطن للأنباء: طالب المجلس الأوروبي، إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارات توسيع المستوطنات وسحب مناقصة البناء في منطقة "E1" بالضفة الغربية بشكل فوري.

وحذر المجلس في بيان عقب اجتماعه، اليوم السبت، الشركات والمؤسسات المالية من المشاركة في مشروع "E1" أو أي مشروعات استيطانية أخرى، مؤكدا أن مشاركة الشركات قد تعرضها لعواقب قانونية واقتصادية وتجارية، إضافة إلى انتهاك القانون الدولي.

وشدد على أن مشروع "E1" (الذي يمتد من مستوطنة "معاليه أدوميم") يقوض التواصل الجغرافي بين مدن رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، ويعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة.