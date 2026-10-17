"تسنيم": طهران لديها سيطرة وإشراف على شرق مضيق هرمز وبحر العرب وبحر عُمان

وطن للأنباء: نقلت وكالة "تسنيم الإيرانية، عن العلاقات العامة للقوات البحرية، السبت، إفادتها بأن فريق المراقبة رصد ناقلة نفط مخالفة متوقفة عن الحركة والنيران مشتعلة فيها ببحر عُمان.

وأكّدت القوات البحرية أنّ لديها سيطرة كاملة وإشراف استخباراتي شامل على شرق مضيق هرمز وبحر العرب وبحر عُمان، حسبما نقلت "تسنيم".

وأضافت: "نحن على دراية بمخاطر التنقل في المناطق المحظورة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز رداً على التهديدات والاعتداءات الأميركية على المنطقة، حيث تستهدف طهران الناقلات التي تعبر من الممرات غير المصرح بها داخل المضيق، فضلاً عن انفجار الألغام البحرية بناقلات أخرى تحاول العبور من خلال إطفاء أنظمة التتبع الخاصة بها.