روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر بحلول منتصف العقد المقبل

وطن للأنباء: أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أنّ روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر بحلول منتصف العقد المقبل.

وأوضح ليخاتشوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أنّ إنشاء المحطة مقرر في ثلاثينيات القرن الحالي.

دراسة زيادة قدرة المحطة بعشرة أضعاف

وكان ليخاتشوف قد أعلن، في نيسان/أبريل الماضي، أنّ المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء محطة طاقة نووية على القمر بقدرة تزيد 10 أضعاف على قدرة المشروع الحالي، البالغة 10 كيلوواط.

وقال، في تعليق لمجلة "سترانا روساتوم"، إنّه "يجري حالياً تطوير محطة نووية صغيرة على القمر، لكن يجري في الوقت نفسه التفكير في مشروع محطة بقدرة أعلى 10 أضعاف".

وأشار إلى أنّ "روساتوم" و"روسكوسموس" تعملان على تطوير المحطة، موضحاً أنّ مواصفات وحدة الطاقة القمرية الحالية تشمل قدرة تصل إلى 10 كيلوواط، وكتلة لا تتجاوز 1.2 طن، وعمر تشغيل آمن يبدأ من 10 سنوات.

وأضاف أنّ قدرة 10 كيلوواط لن تكون كافية للاستغلال الصناعي للقمر، بما يشمل استخراج المعادن الأرضية النادرة، وإنتاج الأكسجين ووقود الصواريخ من الجليد، وتصنيع منتجات معقدة في الموقع.

وفي سياق مشاريعها الأخرى، أعلنت "روساتوم"، في 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، صبّ الخرسانة للمرة الأولى في موقع أول محطة طاقة نووية متكاملة في العالم في أوزبكستان، والتي ستضم وحدتين صغيرتين ووحدتين كبيرتين.