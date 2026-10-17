مريم بشارات تحرز الميدالية الذهبية لفلسطين في بطولة العالم للشباب للكاراتيه

وطن للأنباء: أحرزت لاعبة الكاراتيه الفلسطينية مريم بشارات الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب للكاراتيه، بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة المنتخب الإسباني.

وجاء هذا الإنجاز بعد تأهل بشارات إلى النهائي إثر فوزها على منافستها اليابانية بنتيجة 7–6.

وشهدت المباراة النهائية حضورًا لأبناء الجالية الفلسطينية في بولندا، الذين حضروا لمساندة البطلة مريم بشارات ودعم مشاركتها في البطولة.

كما حضر رئيس الجالية الفلسطينية في بولندا، الدكتور محمد صالح، الذي أكد أن مشاركة فلسطين في البطولة تمثل مصدر فخر للجالية الفلسطينية في بولندا وأوروبا والعالم.