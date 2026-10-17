مستوطنون يغطّون اسم صلاح الدين الأيوبي في القدس وعضو كنيست يطالب بتغييره

وطن للأنباء: أقدم المستوطن المتطرف إلياهو ليبمان، المرشح عن حزب "نوعام" لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، برفقة آخرين، على وضع ملصقات تحمل اسم "شارع أبطال الحرب" فوق لافتة شارع صلاح الدين في مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، إن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تغيير أسماء الشوارع وطمس المعالم التاريخية العربية والإسلامية في المدينة.

وذكرت أن هذه الخطوة تزامنت مع الذكرى الـ839 لتحرير المدينة على يد القائد صلاح الدين الأيوبي، معتبرة أن وضع الملصقات فوق اسم الشارع التاريخي يعكس مساعي تستهدف الوجود العربي والإسلامي في القدس المحتلة.

وأظهرت الملصقات محاولة حجب اسم صلاح الدين الأيوبي عن لافتة الشارع، في تحرك يأتي وسط ما وصفته المحافظة بانتهاكات متواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والمنازل العربية، إلى جانب مشاريع تستهدف تغيير معالم الشوارع والأحياء في المدينة وتهويدها.

وفي سياق متصل، وجه عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ماعوز طلباً إلى رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، دعا فيه إلى طرح مقترح تغيير اسم الشارع على لجنة التسميات التابعة للبلدية.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الطابع العربي والإسلامي للقدس، رغم القرارات والمواقف الدولية التي تؤكد أن المدينة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو طابعها الديمغرافي والتاريخي.