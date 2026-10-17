بالفيديو.. مستوطنون يعتدون على بعثات دول أوروبية في بلدة الطيبة شرق رام الله

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات دبلوماسية لبعثات دول أوروبية في قرية الطيبة شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين الملثمين الذين يحملون الهراوات هاجموا وفودا من عدد من البعثات الدبلوماسية الأوروبية، حاولت الوصول إلى قرية الطيبة شرق رام الله.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين حطموا زجاج مركبة القنصلية البلجيكية، وطالبوا الركاب والدبلوماسيين بإبراز بطاقات الهوية، وأظهرت مقاطع فيديو طرح أحد القناصل أرضاً.