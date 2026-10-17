مستوطنون يهاجمون قرية المغير شمال رام الله

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا منطقة "الدكة" شرقي القرية، وقاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين، ما أدى لأضرار في المزروعات.

في السياق، ذكر أبو عليا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت أحد المنازل، كما شددت من إجراءاتها على مدخل القرية، وفتشت مركبات المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.