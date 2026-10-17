لبنان: الاحتلال يعتدي على زوطر الشرقية بالقصف المدفعي وينفذ عملية تمشيط في الخيام

وطن للأنباء: اعتدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على أطراف بلدة زوطر الشرقية بالقصف المدفعيّ، في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ الاحتلال نفّذ عملية تمشيط كثيفة في محيط منطقة الشاليهات في الخيام.

وليل أمس، اعتدى الاحتلال بالقصف المدفعي على بلدة ميفدون، بعدما اعتدى بالوسيلة نفسها على المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص، وفقاً للمراسل.

وأفادت الوكالة الوطنية بأنّ تفجيراً عنيفاً نفّذه الاحتلال منتصف ليل أمس شرق الخيام.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق "وقف إطلاق النار"، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى تنفيذ عمليات نسف وتدمير وتجريف داخل القرى الجنوبية، إضافة إلى قصف قرى أخرى بقذائف المدفعية والاعتداء بالغارات من الطائرات الحربية والمسيّرة.