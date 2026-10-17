شهيد ومصابون بقصف للاحتلال غرب مخيم جباليا

وطن للأنباء: استشهد مساء اليوم السبت، مواطن بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في القطاع، باستشهاد شاب وإصابة عدد آخر، بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 6 في مختلف المناطق.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,469 شهيدا، و175,492 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023