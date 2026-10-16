الجيش الإيراني: اشتعال ناقلة نفط مخالفة في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز

راام الله - وطن للأنباء: أعلن الجيش الإيراني اليوم الجمعة، أنه رصد ناقلة نفط مخالفة مشتعلة في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز.

وقال قسم العلاقات العامة للقوات البحرية للجيش الايراني إنه "قبل ساعات، اكتشفت فرق المراقبة التابعة للقوات البحرية للجيش، في إطار المراقبة المستمرة للشرق من مضيق هرمز، ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في منطقة محظورة".

وأضاف أن "هذه الناقلة المخالفة كانت قد أغلقت أيضا أنظمة التتبع الخاصة بها، وكانت تحاول عبور المنطقة المحظورة في نطاق بحر عمان".

وكان المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، أكد في تصريحات له اليوم أن القوات الأمريكية تجبر السفن التجارية على عبور "الممر الجنوبي" في مضيق هرمز، مما يتسبب في تعرضها لأضرار بالغة.

وأوصى المتحدث الإيراني الشركات الملاحية بالالتزام بالمسارات التي تحددها طهران لضمان عبور آمن، محذرا من أن المسار الجنوبي غير مسموح به ويشكل خطورة على سلامة الشحنات.

ويأتي هذا الاتهام وسط تصعيد حاد في المضيق، حيث أعلنت إيران فرض قيود صارمة وإشراف كامل على حركة الملاحة، معتبرة أي سفينة تطفئ أنظمة التعريف الخاصة بها أو تخالف توجيهاتها "هدفا معاديا". وشهدت الأيام الماضية غرق واستهداف عدة ناقلات نفط وحاويات في الممر الجنوبي نتيجة الألغام البحرية والاشتباكات.

في المقابل، تصر إدارة ترامب والقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي مفتوح، وتؤكد أن قواتها تؤمن عبور السفن عبر المسار الجنوبي لحماية تدفقات الطاقة ومواجهة ما تصفه بالاعتداءات والتهديدات الإيرانية للملاحة.