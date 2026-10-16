حماس ترفض تبنّي ميلادينوف رواية الاحتلال بشأن تعليق إدخال البضائع إلى غزة وتتهمه بتبرير تعميق الأزمة الإنسانية

وطن للأنباء: رفضت حركة حماس تبنّي ممثل مجلس السلام ميلادينوف رواية الاحتلال بشأن تعليق إدخال البضائع المخصصة للقطاع الخاص إلى قطاع غزة، معتبرة أن موقفه يمثل انحيازا للاحتلال وتبريرا لتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

ونفت الحركة، في بيان، ادعاءات الاحتلال بشأن فرض حماس ضرائب على التجار وتهديدهم، معتبرة أنها ذرائع لتشديد الحصار والتهرب من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت حماس ميلادينوف إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لرفع الحصار ووقف القتل، والإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، وفي مقدمتها ملف إعادة الإعمار.