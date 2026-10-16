مستوطنون يحرقون 3 مركبات في ترمسعيا ويهاجمون قاطفي زيتون في أبو فلاح وبرقة

رام الله – وطن للأنباء: أصيب مواطنان، اليوم الجمعة، في هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية أبو فلاح شرق رام الله، فيما أحرق مستوطنون 3 مركبات في بلدة ترمسعيا، وهاجموا مزارعين في قرية برقة شمال غرب نابلس، في تصعيد يستهدف المزارعين وموسم قطف الزيتون بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت إلى المستشفى سيدة تبلغ من العمر 63 عاما وشابا يبلغ 40 عاما، بعد إصابتهما بالضرب خلال هجوم المستوطنين على قاطفي الزيتون في أبو فلاح.

وهاجم مستوطنون بأعداد كبيرة المزارعين في أراضي القرية، وأحرقوا أشجار زيتون، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

وفي ترمسعيا شمال رام الله، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون واعتدوا على مزارعين بالضرب، وأحرقوا 3 مركبات فلسطينية، فيما تعرض قاطفو الزيتون لهجوم مماثل في قرية برقة.

وكان مستوطنون قد سرقوا، مساء الخميس، جرارا زراعيا ومحصول زيتون من منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، ويعودان للمواطن حسام سيف، بحسب مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الاعتداءات على موسم قطف الزيتون، إذ أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثيق 136 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، شملت الضرب والطرد وإطلاق النار والاعتقال وسرقة المحاصيل ومعدات القطاف وتخريب الأشجار.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» قد وثق أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام وحتى 14 أيلول/ سبتمبر 2026، أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وطالت 275 تجمعا فلسطينيا.