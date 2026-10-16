مستوطنون يعتدون على المزارعين غرب دير بلوط

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيها الزراعية غرب بلدة دير بلوط غرب سلفيت، واستولوا على مفتاح مركبة أحد المزارعين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال وصلت إلى المكان عقب اعتداء المستوطنين، أجبرت المزارعين على إخلاء المنطقة، مهددة بإطلاق الرصاص في حال عودتهم إليها مجددا.

وتشهد بلدات وقرى محافظة سلفيت اعتداءات متواصلة من المستوطنين، تستهدف المزارعين وتحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وقطف ثمار الزيتون، ما يهدد موسم الزراعي ومصدر رزقهم.