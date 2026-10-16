مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في عقربا واللبن الشرقية ويعتدون على مركبة في قبلان

رام الله - وطن للأنباء: سرق مستوطنون اليوم الجمعة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في عقربا واللبن الشرقية، واعتدوا على مركبة في قبلان جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في عقربا، وسرقوا ثمار الزيتون منها، كما هاجموا أراضي المواطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في اللبن الشرقية وسرقوا الزيتون ومعدات قطفه.

وأضافت المصادر أن مستوطنين هاجموا مركبة أحد المواطنين في قبلان، وقلبوها في مكانها.