الجيش الإيراني: عززنا قدرات الدفاع الجوي وأسقطنا مسيّرات أمريكية.. والسفن الحربية ابتعدت أكثر من 500 كيلومتر عن سواحل الخليج

رام الله - وطن للأنباء: قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، إن قدرات الدفاع الجوي الإيرانية أصبحت أعلى مما كانت عليه خلال "حرب رمضان"، معلنا إدخال معدات جديدة إلى المنظومة القتالية وإسقاط عدة طائرات مسيّرة أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أكرمي نيا أن قوات الدفاع الجوي أعدت خططا عملياتية وتقنية جديدة ونفذتها في إطار مقر قيادة الدفاع الجوي، إلى جانب تطوير تدريبات على تنفيذ عمليات مشتركة ومبتكرة، وتعزيز التغطية الدفاعية في أنحاء البلاد مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

وأوضح أن الجيش أجرى خلال الفترة الماضية مناورات مشتركة مع القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجانبين.

وفي ما يتعلق بالتحركات البحرية الأمريكية، قال أكرمي نيا إن السفن الحربية الأمريكية ابتعدت إلى مسافات تتجاوز 500 كيلومتر عن سواحل الخليج، مضيفا أن الخطط العملياتية الإيرانية الجاري تنفيذها ستدفعها، خلال الأيام المقبلة، إلى الابتعاد لمسافات أكبر.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تأكيدات الجيش الإيراني بشأن تطوير قدراته الدفاعية، فيما لم تتضمن التصريحات المقدمة تفاصيل مستقلة بشأن الطائرات المسيّرة التي قال إنه أسقطها أو تحركات السفن الأمريكية.