إصابات باعتداءات المستوطنين على المواطنين في دير جرير

وطن للأنباء: أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، خلال هجوم مستوطنين على المواطنين خلال توجههم إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في دير جرير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال عرقلت خروج المواطنين إلى أراضيهم في القرية، بالتزامن مع تجمع مستوطنين قرب الأراضي الزراعية والمزارعين، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تستهدف المواطنين خلال وجودهم في أراضيهم الزراعية.

وأضافت أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا المواطنين خلال قطف ثمار الزيتون، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين جراء الاعتداء عليهم بالضرب.