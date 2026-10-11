4 شهداء في غارة للاحتلال استهدفت نقطة شحن غرب خان يونس

وطن للأنباء: استشهد أربعة مواطنين وأُصيب عدد آخر، مساء اليوم الأحد، جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي، غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74,377 شهيدًا، و175,398 مصابًا.

وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 شهداء، أحدهم متأثرًا بجروحه، و28 مصابًا.