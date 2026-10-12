كاتب في "هآرتس": السنوار هزم المجتمع الإسرائيلي لأجيال .. وحوّله إلى مجتمع تحكمه الكراهية

رام الله – وطن للأنباء: قال الكاتب الإسرائيلي روبيك روزنتال إن يحيى السنوار، القائد السابق لحركة حماس، ألحق هزيمة بالمجتمع الإسرائيلي تتجاوز نتائج الحرب العسكرية، معتبرا أن تداعيات السابع من أكتوبر كشفت تحولات عميقة في المجتمع، تمثلت في تصاعد الكراهية والعنصرية وتنامي الدعوات إلى التهجير القسري، إلى جانب تراجع مكانة "إسرائيل" دوليا وتفاقم أعبائها الاقتصادية.

وأضاف روزنتال، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، أن السنوار هزم المجتمع الإسرائيلي، ليس لعام أو ثلاثة أعوام مقبلة، بل لأجيال، مشيرا إلى أن التوترات والخلافات الداخلية التي كانت كامنة تصاعدت بعد السابع من أكتوبر، حتى تحول المجتمع، وفق تعبيره، إلى مجتمع تحدده الكراهية.

واستشهد الكاتب باستطلاع نشرته القناة 13 العبرية، أظهر أن 37% من المستطلعين يعتقدون أن "إسرائيل" انتصرت على حماس، في حين أن غالبية الجمهور لا تعرف ما إذا كانت حماس قد انتصرت، أو لا تعتقد أنها حققت النصر.

ورأى روزنتال أن النقاش الإسرائيلي لا يتناول بما يكفي التحولات التي طرأت على المجتمع منذ السابع من أكتوبر، رغم ما وصفه بالصورة المقلقة التي تكشفها هذه التحولات، لافتا إلى تصاعد الكراهية تجاه العرب لمجرد كونهم عربا، وتجاه الدول التي تنتقد "إسرائيل"، وكذلك تجاه كل من يخالف الرأي السائد.

واعتبر أن هذه الكراهية لن تتراجع عبر المواعظ والخطابات الداعية إلى التوافق، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح القضائي أسهمت في تأجيجها قبل أن تغرقها أحداث السابع من أكتوبر بالدماء.

وفي سياق حديثه عن التحولات السياسية والاجتماعية، قال روزنتال إن الحرب أخرجت إلى الواجهة شخصيات كانت هامشية، وأتاحت لها الانتقال إلى مركز المشهد. وضرب مثالا بحاخام دعا إلى عدم إبقاء منزل واحد سليما في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف، بدلا من أن تؤدي إلى عزل أصحابها، تحولت إلى شعارات تتردد في الخطاب الدعائي.

كما أشار إلى عودة موشيه فيغلين إلى الواجهة السياسية، رغم ما وصفه سابقا بنبذه، وإلى تطبيع حضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرا أن دعاة التهجير القسري لم يعودوا على هامش المشهد السياسي، بل أصبحوا جزءا من تياره المركزي.

وانتقد الكاتب ما وصفه بتحول مجموعات من المستوطنين الشبان إلى رأس حربة في ممارسات الاحتلال والتهجير، في ظل ما اعتبره إدانات محدودة لا تتجاوز التصريحات، وامتناع جيش الاحتلال والشرطة عن التحرك ضدهم بالقدر المطلوب.

وعلى الصعيد الأمني، قال روزنتال إن السنوار ضرب البنية التحتية للأمن القومي الإسرائيلي في نقطة ضعف لا ترتبط بالقوة العسكرية أو الطائرات والمدافع، مشيرا إلى أن ملف الأسرى الذين احتجزتهم حماس في الأنفاق، أحياء وأمواتا، أحدث شرخا عميقا داخل المجتمع والدولة.

وأضاف أن الحرب ألحقت أضرارا بصورة "إسرائيل" ومكانتها الدولية، وأسهمت في تنامي التعاطف مع الفلسطينيين في أوساط واسعة من المجتمعات الغربية، كما أضرت بالعلاقة مع الولايات المتحدة، التي وصفها بأنها آخر صديق وفي لـ"إسرائيل".

وفي الجانب الاقتصادي، حذر روزنتال من أن الحرب دفعت "إسرائيل" إلى ديون وطنية بمليارات الشواكل، وفق تعبيره، ستثقل كاهل الأجيال المقبلة، وربط ذلك بما وصفه بالتوجه نحو تحويلها إلى "إسبرطة فائقة"، في إشارة إلى تصريحات ومواقف تتعلق بقدرة الدولة على مواصلة الاعتماد على نفسها في ظل العزلة والضغوط الخارجية.

وقال إن هذا المسار قد يقود إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وهجرة العقول، فضلا عن احتمال تدهور العلاقات مع الأردن ومصر، وصولا إلى تقويض اتفاقيات أبراهام.

وختم روزنتال مقاله بمخاطبة السنوار، معتبرا أن أحد أهداف الحرب التي أراد تحقيقها كان القضاء على اتفاقيات أبراهام، ومضيفا أن تداعيات هجوم السابع من أكتوبر والحرب التي تلته دفعت "إسرائيل" نحو تحقيق هذا الهدف، على حد تعبيره.