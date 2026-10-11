قوات الاحتلال تصعّد من اقتحاماتها في الضفة وتغلق حواجز عسكرية

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قرية اللُبن الشرقية جنوب نابلس وبلدة بيت فوريك شرق المدينة، ونشرت قوة مشاة من جيش الاحتلال في منطقة الكسارات محيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وفي رام الله، انتشر مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بين منازل المواطنين في سهل المغير الشرقي شمال شرق المدينة، ونشرت قوات الاحتلال قناصة في السهل الشرقي للقرية، وأطلقت قنابل الغاز في منطقة وراء الظهر غربها.

وأغلقت قوات الاحتلال بوابات بلدة حزما شمال القدس المحتلة، فيما أغلقت حاجز دير شرف غرب نابلس وأعادت فتحه لاحقاً قبل أن تواصل إغلاقه شمال غرب المدينة.

وفي سياق الاعتداءات، أطلق مستوطن مواشيه قرب مساكن المواطنين في خربة "الفخيت" بمسافر يطا جنوب الخليل، وسرق مستوطنون محصول الزيتون من أراضي قرية عطارة شمال رام الله، فيما احتجز مستوطنون وقوات الاحتلال نساء فلسطينيات أثناء قطف الزيتون في أراضي بلدة الزاوية غرب سلفيت.