الاحتلال يحتجز مواطنين أثناء قطفهم الزيتون غرب جنين

وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون قرب بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم، بالتزامن مع انطلاق موسم قطف الزيتون، الذي يشهد اعتداءات تشمل منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاعتداء عليهم وسرقة محاصيلهم.

وكان مستوطنون سرقوا، الجمعة، 16 كيسًا من الزيتون من مركبة فلسطينية احتجزتها قوات الاحتلال على حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد، بعد أن كانت المركبة محملة بنحو 70 كيسًا من المحصول.