جرافات الاحتلال تهدم 3 منازل في بيت حنينا بالقدس

وطن للأنباء: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، ثلاثة منازل في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، أن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت حي الأشقرية، وسط انتشار مكثف وإغلاق عدد من الشوارع ومداخل الحي.

وأوضح أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم ثلاثة منازل لعائلة شوامرة، بحجة البناء دون ترخيص.

وتأتي عملية الهدم في سياق عمليات الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، ما يفاقم معاناة العائلات المقدسية ويهدد استقرارها السكني.

والسبت، أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي فضل الرجبي على هدم منزله قسرًا في حي الأشقرية، بحجة البناء دون ترخيص.

وتبلغ مساحة المنزل 66 مترًا مربعًا وقد شُيّد عام 2010، وكان يؤوي سبعة أفراد، أصبحوا بدون مأوى.