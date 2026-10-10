"المعابر والحدود" توضح ساعات عمل معبر الكرامة خلال الأسبوع الجاري

وطن للأنباء: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود أن ساعات عمل معبر الكرامة خلال الأسبوع الجاري ستكون وفق المواعيد الموضحة في الجدول المرفق.

وأوضحت الهيئة، أن إجراءات تسجيل ودخول المسافرين القادمين ستتم في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين.

وأكدت أنه في حال طرأ أي تعديل على ساعات العمل، فسيُعلن عنه فورا عبر منصاتها الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة.

ودعت المسافرين إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات والتقيد بالمواعيد المعلنة.