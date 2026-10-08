محكمة الاحتلال تحكم بالمؤبد على الأسير نظمي أبو بكر وتفرض عليه 4.5 مليون شيقل

وطن للأنباء: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم"، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر (55 عاماً) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إضافة إلى فرض "تعويضات" مالية بقيمة 4.5 مليون شيقل.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، إن الحكم صدر بعد نحو ستة أعوام على اعتقال أبو بكر، تخللها عقد 85 جلسة محاكمة.

وبذلك يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى 119 أسيراً، وفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وأوضحت المؤسستان أن أبو بكر تعرض منذ اعتقاله للتحقيق والتعذيب في معتقل "الجلمة"، وحُرم من لقاء محاميه خلال المرحلة الأولى من التحقيق، وخضع للعزل الانفرادي، مشيرتين إلى أنه أنكر بشكل متواصل التهمة المنسوبة إليه.

وأكدتا أن قضية أبو بكر تعكس، مجدداً، ما وصفتاه بانعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، داعيتين إلى تفكيك منظومة المحاكم العسكرية ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.