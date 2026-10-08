نادي الأسير: الاحتلال يعتقل ويُحقق ميدانيًا مع 95 مواطنًا بالضفة

وطن للأنباء: قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت خلال الليلة الماضية وحتى ساعات صباح الخميس، حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني طالت نحو 95 مواطنًا في عدة مناطق وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح النادي في بيان، أن الاعتقالات والتحقيقات الميدانية تركزت في بلدة عقابا بمحافظة طوباس، وبلدة مادما بمحافظة نابلس، ومدينة يطا جنوب الخليل، إلى جانب مناطق في جنين وبيت لحم والبيرة.

وذكر أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مدينة قلقيلية، طالت أسرى محررين وعائلات أسرى وأسرى محررين، بينهم والدة أسير محرر وزوجة أسير.

وأضاف أن عمليات الاقتحام والاعتقال والتحقيق الميداني رافقها تخريب وتدمير لمحتويات المنازل، واعتداءات على المواطنين، في ظل تصعيد متواصل في استخدام القوة والعنف بحق الفلسطينيين.

وبين أن هذه الحملة تأتي في سياق تصعيد مستمر، بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين على البلدات والقرى الفلسطينية وموسم قطف الزيتون.

وأكد النادي أن الاعتقالات الجماعية والتحقيقات الميدانية تشكل إحدى أدوات منظومة السيطرة التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، إلى جانب الاقتحامات والتنكيل وهدم المنازل والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة تتزامن مع تصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، بما يعكس تكامل أدوار جيش الاحتلال وأجهزته والمستوطنين في فرض مزيد من السيطرة على الأرض والسكان.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة تجاوزت 26 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال في القطاع.

وحذر النادي من أن استمرار هذه الجرائم في ظل غياب المساءلة الدولية يشجع الاحتلال على مواصلة استخدام الاعتقال والتحقيق الميداني وسائر أدوات القمع والسيطرة.

وجدد مطالبته المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على مساءلة الاحتلال عن الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الاعتقال الجماعي والتحقيق الميداني والتعذيب والقتل والاستيطان.