مصلحة مياه محافظة القدس واللجنة الشعبية في مخيم الجلزون تبحثان سبل تعزيز التعاون

وطن للأنباء: بحثت مصلحة ميااه محافظة القدس خلال اجتماع عقد بحضور المدير العام للمصلحة المهندس ثائر جلود وعدد من مديري الدوائر، مع وفد من اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون، سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة القضايا والاحتياجات المتعلقة بقطاع المياه في المخيم.

وضم وفد اللجنة الشعبية رئيس اللجنة محمد نخلة أبو النج، وأمين سر حركة فتح في المخيم خالد زيد، وعضو اللجنة الشعبية عبد الجابر زيد، والمحامي معتز رماحة من الدائرة القانونية، ومدير المشاريع والعلاقات الدولية موسى عنبر.

وأكد المهندس ثائر جلود أهمية العلاقة التشاركية التي تربط مصلحة مياه محافظة القدس باللجنة الشعبية في مخيم الجلزون، مشدداً على أن استمرار التواصل والتنسيق مع مؤسسات وفعاليات المخيم يشكل عاملاً أساسياً في الوقوف على احتياجات المواطنين ومعالجة القضايا ذات العلاقة بخدمات مصلحة المياه .

وأشار إلى حرص المصلحة على مواصلة التعاون مع اللجنة بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المخيم والاستجابة لاحتياجاتهم بأفضل صورة ممكنة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين #مصلحة_مياه_محافظة_القدس واللجنة الشعبية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي المخيم والاستجابة لاحتياجاتهم.