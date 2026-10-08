الاحتلال يُسلم جثمان الأسير الشهيد مروان حرز الله بنابلس

وطن للأنباء: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، يوم الخميس، أن طواقمها في محافظة نابلس استلمت جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله، من مخيم العين بمدينة نابلس.

وأوضحت الهيئة أنه يجري نقل جثمان الشهيد الطاهر ليوارى الثرى وفق الترتيبات الخاصة بعائلته وذويه.

ويُذكر أن الأسير الشهيد مروان حرز الله كان قد ارتقى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي والظروف المعيشية القاسية، حيث واصلت سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه قبل أن يتم تسليمه اليوم لدفنه في مسقط رأسه.