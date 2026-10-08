الدفاع المدني وأركان يبحثان تعزيز التعاون لرفع مستوى السلامة في المشاريع العقارية والاستثمارية

وطن للأنباء: بحث المدير العام لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اللواء الركن أكرم ثوابتة، مع رئيس مجلس إدارة شركة أركان العقارية رياض نزال، خلال اجتماع عقد اليوم، سبل تعزيز التعاون في الوقاية من المخاطر ورفع جاهزية الاستجابة للطوارئ في المشاريع العقارية والاستثمارية، بما يضمن سلامة المواطنين والعاملين ويحمي الممتلكات والبنية التحتية.

وركّز اللقاء على احتياجات السلامة في المشاريع القائمة والمخطط لها، ولا سيما في مشروع "بوابة أريحا" الذي تنفذه أركان في مدينة أريحا، حيث أكد الطرفان أهمية التنسيق الفني والميداني بما يتناسب مع طبيعة هذه المشاريع واحتياجات السكان والمجتمعات المحيطة بها.

وشملت مجالات التعاون تطوير إجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث وتفعيل خطط الطوارئ وتعزيز التفتيش والتقييم الدوري لمواقع العمل، إلى جانب تأهيل العاملين والمقاولين للتعامل مع المخاطر والاستجابة للحوادث.

وأكد اللواء ثوابتة أن تطبيق معايير السلامة أولوية أساسية لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يعزّز قدرة الدفاع المدني على متابعة مواقع العمل والاستعداد للطوارئ، وشدد على أهمية التنسيق المباشر والتفتيش والتدقيق المشترك لضمان الالتزام بهذه المعايير.

من جانبه، أكد نزال التزام أركان بتعزيز التعاون مع جهاز الدفاع المدني واعتبار السلامة جزءاً أساسياً من تخطيط المشاريع وتنفيذها، موضحاً أن الشركة ستعمل على تعزيز قنوات التواصل الدورية، بما يشمل توسيع برامج التدريب المشترك والاستثمار في أنظمة الوقاية والتقنيات الحديثة للحد من المخاطر، وبالتالي حماية الاستثمارات وتعزيز سلامة السكان وثقتهم بالمشاريع.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ترجمة مجالات التعاون إلى إجراءات عملية قابلة للمتابعة والقياس، مع تحديد مؤشرات واضحة لتقييم التقدم، مشيرين إلى الإعلان عن التفاصيل التنفيذية والجدول الزمني للمبادرات المتفق عليها خلال الفترة المقبلة.