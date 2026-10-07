الأمم المتحدة: غياب محاسبة إسرائيل يؤجج هجماتها في غزة والضفة

وطن للأنباء:قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن غياب محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع.

وقالت شمداساني، خلال إجابتها عن أسئلة صحفيين بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية.

وأضافت: "شهدنا مقتل أكثر من 70 ألف شخص منذ أكتوبر 2023، بل ورأينا مقتل أكثر من 1400 شخص حتى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي".

وأفادت بأن "الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب، كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يوميا، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يغذي هذا الصراع".

ولفتت إلى أن هناك "غيابا مزمنا" في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في فلسطين حتى قبل أكتوبر 2023، مؤكدة أن الوضع ازداد سوءا منذ ذلك الحين.

وأكدت المتحدثة الأممية "تفاقم الأزمة بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية وتزايد حالات الموت جوعا، إلى جانب تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي والانتهاكات في الضفة الغربية".

وشددت شمداساني على "وجوب وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم الدبلوماسي والمالي الذي يساهم في إشعال الحرب"، مؤكدة أن ذلك "يشكل التزاما قانونيا دوليا على كل الدول الأعضاء".