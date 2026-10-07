البرغوثي: تظاهرات عالمية غير مسبوقة هذا الاسبوع تضامنًا مع فلسطين ورفضًا لحرب الإبادة في غزة

وطن للأنباء: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن التحالف العالمي لنصرة فلسطين الذي يضم عشرات اللجان وحركات التضامن في العالم سينظم خلال هذا الأسبوع عشرات التظاهرات الكبيرة في معظم بلدان العالم، بما في ذلك أكثر من أربعين مسيرة وتظاهرة في الولايات المتحدة، وعشرات التظاهرات في أوروبا، وفي آسيا، وفي البلدان الإفريقية.

وأكد أن هذه الحملة موجهة ضد استمرار حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة، وضد الإرهاب الاستيطاني الخطير واعتداءات جيش الاحتلال التي يتعرض لها سكان الضفة الغربية والقدس، وأن هذا الأسبوع سيكون أسبوعًا نموذجيًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

وأكد البرغوثي أن السياسة الخطيرة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وما يقوم به الفاشيون من أمثال سموتريتش وبن غفير من جرائم حرب سبب عزلة لا مثيل لها وغير مسبوقة لإسرائيل.