مسؤولة أممية: انعدام الأمن الغذائي يتزايد في قطاع غزة

وطن للأنباء: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء، صوفيا مونسالفي سواريز، إن المساعدات الإنسانية لا تدخل بحرية إلى قطاع غزة، محذرة من تزايد انعدام الأمن الغذائي في القطاع.

وأضافت مونسالفي سواريز، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن استمرار القيود على دخول المساعدات يفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات المسؤولة الأممية في وقت تشير فيه تقديرات حديثة إلى استمرار مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في القطاع.

ووفق توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يواجه أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو 67% من سكان غزة، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2026، بينهم نحو 212 ألف شخص في مستوى الطوارئ.

وكانت الأمم المتحدة وثقت خلال السنوات الماضية التأثير الكبير للقيود على دخول المساعدات وتدمير منظومات الغذاء والإنتاج الزراعي في تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة.