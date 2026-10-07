الاحتلال يحتجز 7 عمال في حوسان وينصب حاجزًا في بيت لحم

وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة عمال أثناء عملهم في استصلاح وتأهيل أراضٍ بقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت العمال السبعة، الذين يعملون لصالح مجلس قروي حوسان، أثناء قيامهم بأعمال استصلاح وتأهيل للأراضي في منطقة "عين البلد" بالقرية.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة قبر حلوة شمال شرق بيت لحم، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب بعرقلة حركتهم.

وتشهد قرية حوسان ومداخل الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، تصعيدا في إجراءات الاحتلال، تمثل في تكرار نصب الحواجز العسكرية وإغلاق المداخل وعرقلة حركة المواطنين وتنقلهم.