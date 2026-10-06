مستوطنون يقتحمون منطقة واد البطيخ ويضعون علامات على طريقين جنوب بيت لحم

وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منطقة واد البطيخ في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، ووضعوا علامات على طريقين في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا منطقة واد البطيخ، ووضعوا علامات على الطريق عند أطراف البلدة، وعلى طريق واد طقطق الواقع بين قريتي المنشية ومراح رباح.

وتشهد بلدة بيت فجار ومحيطها اعتداءات متكررة للمستوطنين تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، إذ سبق أن اعتدوا على مواطن أثناء وجوده في أرضه بمنطقة واد سيف، واستولوا على هاتفه الخلوي، كما أحرقوا جرافة في أحد محاجر البلدة.