تقرير سري لـ"سي آي إيه": "إسرائيل" قد تنزلق إلى حرب أهلية أو انهيار الدولة

وطن للأنباء: كشف موقع "دروب سايت نيوز" أن تقييما سريا أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" حذر من احتمال انزلاق إسرائيل إلى صراع أهلي أو انهيار مؤسسات الدولة، في ظل تصاعد الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب التقرير، أعدت التقييم في آب/أغسطس وحدة "الخلية الحمراء" التابعة للوكالة، والمعنية بإنتاج تحليلات بديلة تتحدى التقديرات السائدة، بالاستناد إلى معلومات متاحة علنا ومعلومات استخباراتية أميركية، فيما لم ترد "سي آي إيه" على طلب الموقع التعليق.

وأشار التقييم، وفقا لمصدرين أميركيين اطلعا على مضمونه، إلى مجموعة من الضغوط المتزامنة، بينها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الإنفاق العسكري، وتكرار استدعاء جنود الاحتياط، وعودة جنود مسلحين من فترات قتال طويلة، إلى جانب الخلاف المتصاعد بشأن إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، والصراع السياسي حول مستقبل بنيامين نتنياهو ومحاولته الحفاظ على السلطة.

وقال مصدر في مجتمع الاستخبارات الأميركي إن معدي التقرير "خبراء في إسرائيل"، وإن ما خلصوا إليه "ليس افتراضا خياليا"، مشيرا إلى أن الانقسامات القائمة تجعل إسرائيل، بحسب التقييم، على بعد "شرارة واحدة" من صراع داخلي حقيقي.

ويركز التقرير على أزمة الخدمة العسكرية باعتبارها أحد أبرز خطوط الانقسام الداخلي، إذ يتزايد الاستياء بين جنود الاحتياط وعائلاتهم من استمرار إعفاء الرجال الحريديم من الخدمة، في وقت يخضع فيه جنود الاحتياط لاستدعاءات متكررة أبعدتهم عن وظائفهم وعائلاتهم.

كما أشار التقييم إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب وارتفاع الإنفاق العسكري، لافتا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.5% خلال العامين الماضيين، بما عمق أزمة غلاء المعيشة.

ويربط التقرير بين هذه الضغوط وبين الأزمة السياسية، في ظل انقسام الأحزاب الصهيونية المعارضة لنتنياهو بشأن القيادة والتحالفات، وصعوبة حصول أي من معسكر نتنياهو أو المعسكر المناهض له على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، وفقا للاستطلاعات التي أوردها التقرير.

وحذر التقييم كذلك من أن الجمع بين الاستقطاب السياسي وعودة أعداد متزايدة من الجنود المسلحين الذين يعانون صدمات نفسية بعد سنوات من القتال قد يزيد مخاطر الصراع الداخلي، مع استخدامه مصطلح "الصراع الأهلي" لوصف أحد السيناريوهات المحتملة.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الدعم الدولي لإسرائيل، ولا سيما داخل الولايات المتحدة، يمثل عاملا إضافيا قد يفاقم هشاشة الدولة، فيما خلص تقييم استخباراتي أميركي آخر إلى أن التوافق السياسي الأميركي الذي تقوم عليه الشراكة مع إسرائيل يتراجع، وأن استمرار الاعتماد على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية قد يصبح مستقبلا صعبا من الناحية السياسية.

ووفقا للتقييم، قد تشمل تداعيات تفاقم الأزمة انسحاب شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأجنبية باستثماراتها أو موظفيها، وتراجع الاقتصاد، وإعادة دول المنطقة النظر في جدوى تعميق علاقاتها وتطبيعها مع إسرائيل، فضلا عن إمكانية استغلال حماس وحزب الله لحالة الضعف الداخلي.

ويخلص التقرير، بحسب "دروب سايت نيوز"، إلى أن إسرائيل راكمت تحت مظهر قوتها العسكرية والاستخباراتية تناقضات اقتصادية وسياسية واجتماعية قد لا تتمكن القوة العسكرية وحدها من احتوائها، فيما قد تؤدي شرارة واحدة إلى تحويل الانقسامات القائمة إلى صراع أهلي مفتوح أو أزمة تهدد تماسك الدول