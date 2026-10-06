جرافات الاحتلال تشرع بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار زيتون في عنزا جنوب جنين

وطن للأنباء: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار الزيتون في قرية عنزا جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت سهل البلدة المحاذي لشارع جنين-نابلس، وشرعت في اقتلاع وتجريف أشجار الزيتون في أراضٍ تقدر مساحتها بنحو 56 دونما.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في السادس من آب/ أغسطس المنصرم، ستة أوامر عسكرية لإزالة الأشجار والنباتات من أراض تبلغ مساحتها الإجمالية 310.868 دونمات في بلدات وقرى: يعبد، وعرابة، وعنزة، وعجة، بمحافظة جنين، إضافة إلى أمر عسكري بالاستيلاء على 3.536 دونمات من أراضي بلدة مركة.