إحراق سيارات واستهداف بيوت ومزارع.. ليلة ساخنة من اعتداءات المستوطنين على الضفة

وطن للأنباء: صعّد المستوطنون، منذ فجر يوم الثلاثاء، من عدوانهم على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة ممتلكات المواطنين.

ففي نابلس، أحرق مستوطنون أربع مركبات في بلدة عقربا جنوب المدينة.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من البلدة، وأضرموا النار في أربع مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.

وأضاف أن المركبات تعود ملكيتها إلى المواطنين علاء بني منه، وجهاد بني جابر، ومحمود بني منه، وسيف بني منه.

وفي رام الله، أضرم مستوطنون النيران في منزل خلال هجوم على برقا شرق المدينة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين أضرموا فجر اليوم النيران في منزل خلال هجوم على قرية برقا شرق رام الله.

وأشارت إلى أن الهجوم يأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون قرية سكا غرب دورا جنوب المدينة، وسط مخاوف تُثير السكان، وتزيد من حالة التوتر في المنطقة.

وفي سلفيت، حاول مستوطنون إحراق بركس لتربية الدواجن، وخطوا شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في قرية فرخة غرب المدينة.



وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المزرعة البيئية "قمر البلد" في منطقة الجيزة غرب القرية، وحاولوا إحراق بركس لتربية الدجاج داخلها.



وأوضحت أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في المنطقة، قبل أن يتصدى لهم أهالي القرية.