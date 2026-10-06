نتنياهو يتوعد حماس بـ"قوة هائلة" إذا حاولت التأثير على الانتخابات

وطن للأنباء: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات الإسرائيلية بهدف التأثير على نتائجها، متوعدا بالرد عليها بـ"قوة هائلة" وإحباط أي محاولة من هذا النوع.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة حكومة الاحتلال، إن حماس "ستحاول بما تبقى لها من قوات" تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات، مضيفا: "سنحبط مثل هذه المحاولات، وسنرد بقوة هائلة إذا ارتكبوا هذا الخطأ".

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتزايد فيه مزاعم االاحتلال من احتمال وقوع هجوم أو محاولة خطف قبيل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وزعم نتنياهو أن قوات الاحتلال قتلت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 4 آلاف من عناصر حماس، من أصل نحو 6 آلاف، متوعدا بمواصلة ملاحقة بقية عناصر الحركة والعمل على إنهاء حكمها في قطاع غزة.