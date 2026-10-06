قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق بالضفة وتشن حملات مداهمة واعتقال

وطن للأنباء: شهدت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمة منازل واعتقالات واحتجاز شبان، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من عدة محاور، وحيي القرعان والنزّال، وداهمت بناية سكنية وعدداً من المنازل، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات، فيما استولت على مركبة خلال الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وداهمت عدداً من المنازل في البلدة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت منزلاً في حي الضاحية العليا وأطلقت الرصاص، كما اقتحمت قرية كفر قليل وبلدة بيتا، ومخيم بلاطة، حيث داهمت عدداً من المنازل واعتقلت الشاب باسم مرشود عقب مداهمة منزله. وحطمت قوات الاحتلال صرح الشهيد "الصعيدي" خلال اقتحام منطقة الضاحية الوسطى.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلقموس والطيبة، فيما تسللت وحدة خاصة إلى بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، وحاصرت منزلاً، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة في البلدة.

وفي طولكرم، احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الشبان ونكلت بهم قرب مفترق التربية، كما اقتحمت مخيم نور شمس وداهمت منازل في حي المحجر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وحي أم الشرايط، وقرية كفر مالك شمال شرق رام الله، فيما هاجم مستوطنون منزلاً في قرية برقا شرق رام الله، وفق مصادر محلية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر شمال المحافظة وبني نعيم شرقها، وداهمت عدداً من المنازل، فيما أضرم مستوطنون النار في عدد من المركبات بمنطقة وادي جحيش في مسافر يطا.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة كفر الديك غرب المحافظة، كما اقتحمت مدينة أريحا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.