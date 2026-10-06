تقاطع مع أمر سابق داخل المنطقة (أ): الاحتلال يضع اليد على 741 مترا مربعا من أراضي الجابريات في مدينة جنين

وطن للأنباء: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراضٍ في حي الجابريات بمدينة جنين، داخل المنطقة المصنفة (أ)، يحمل الرقم 33/26 فوري مستعجل، ومؤرخًا في 5 تشرين الأول 2026.

ويستهدف الأمر 0.741 دونم، تعادل 741 مترًا مربعًا، ضمن القطع 41 و42 و50 من الحوض 20071، بذريعة أغراض عسكرية مستعجلة، وتُظهر خريطته شريطًا ضيقًا على مسار طريق في الحي.

وأوضحت الهيئة أن مقارنة الخرائط المرفقة بالأمر الجديد مع خرائط الأمر السابق 70/26، المؤرخ في 7 أيار 2026، والذي استهدف 7.247 دونم في الحوض نفسه، تُظهر تداخلًا جزئيًا محدودًا عند الطرف الغربي للشريط الجديد مع الممر المتعرج المشمول بالأمر السابق، ثم امتدادًا شرقًا خارج حدوده.

وبذلك، فإن الاستهداف الجديد متصل مكانيًا بالأراضي التي سبق استهدافها، فيما لا تمثل كامل مساحته زيادةً صافيةً على المساحة السابقة، بسبب هذا التداخل.

وبيّنت أن الأمر الجديد ينص على سريانه لمدة 60 يومًا من تاريخ التوقيع، ويحدد مهلة الاعتراض بـ24 ساعة من تنفيذ الجولة مع أصحاب الأراضي، مقابل سبعة أيام في الأمر السابق، الذي حدد نهاية عام 2031 موعدًا لانتهاء سريانه. وصدر الأمر الجديد بصيغة مستقلة، من دون نص يشير إلى تعديل الأمر السابق أو إلغائه.

وترى الهيئة أن خطورة الإجراء تتجاوز محدودية المساحة المستهدفة، لتكمن في ترابط الأراضي والممرات التي تشملها الأوامر العسكرية داخل النسيج العمراني الفلسطيني. فامتداد شريط جديد من نطاق سبق استهدافه إلى مقطع طريق خارجه يُظهر كيف تتراكم إجراءات وضع اليد لتوسيع التحكم العسكري بالأرض ومسارات الحركة في حي يقع ضمن المنطقة (أ).