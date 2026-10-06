إعلام الأسرى: إسلام جرار يعيش على المسكنات في عزل "مجدو"

وطن للأنباء: كشف مكتب إعلام الأسرى أن الأسير إسلام جرار (54 عامًا) يواجه آلام المفاصل والركبتين في عزل سجن "مجدو" بالمسكنات وحدها، التي تُقدَّم له خلال المراجعات الطبية الشهرية، فيما تشتدّ آلامه في الركبة اليمنى.

وأوضح المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، أن جرار معزول منذ 12 أكتوبر 2025 ويُحتجز حاليًا في زنزانة بمفرده، مع تمديد عزله تلقائيًا كل شهرين ورفض طلباته لإنهائه.

وأضاف أن الأسير لا يملك سوى غيار واحد من الملابس، وسط استمرار الإهانات واقتحامات غرف العزل كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وآخرها الاعتداء بالضرب على أحد الأسرى قبل أيام.

وأشار إلى أن جرار رفض نقله إلى جلسة المحكمة بسبب مشقة البوسطة، مطالبًا بعقد جلساته عن بُعد.

وطالب إعلام الأسرى بإنهاء عزله وتوفير الرعاية الطبية اللازمة بدل الاكتفاء بالمسكنات