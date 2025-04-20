"الأونروا": نزوح نحو 420 ألف شخص في غزة مجدداً منذ انهيار وقف إطلاق النار

وطن: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أنها تدير حالياً 115 مركزاً للإيواء في أنحاء قطاع غزة، تؤوي أكثر من 90 ألف نازح، في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوكالة، عبر منشور في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنّ الوضع الإنساني في غزّة يتدهور نتيجة القصف المستمر والحصار المفروض، ما يحول دون دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

وأضافت أنّ الأمم المتحدة تقدّر نزوح نحو 420 ألف شخص مجدداً منذ انهيار وقف إطلاق النار.

من جهته، أكّد برنامج الأغذية العالمي أن مليوني شخص في غزة، معظمهم نازحون، بلا مصدر دخل، ويعتمدون كلياً على المساعدات.

وأضاف البرنامج أنّه مع تناقص المخزون واستمرار إغلاق المعابر، تحتاج غزة إلى الغذاء بشكلٍ عاجل، لافتاً إلى أنّ مئات الآلاف من سكان القطاع معرّضون للخطر بسبب تناقص مخزون الغذاء.

المصدر:"الميادين"